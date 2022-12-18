Липецкие хоккеисты сенсационно переиграли саратовский «Кристалл»

Клим Коваленко - автор победной шайбы в матче с "Кристаллом". Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный одноименный клуб принимал одного из лидеров восточной конференции – саратовский «Кристалл». После поражения в первой встрече (1:3) хозяева жаждали реванша. Победа была крайне важна в психологическом плане на фоне серии из восьми неудач. Более того, на своем льду липчане не выигрывали со 2 ноября, потерпев шесть поражений кряду.

Хозяева сразу взялись за дело, и к исходу 16-й минуты они вели с перевесом в две шайбы. По разу отличились Василий Балмашнов (12-я) и Егор Мазалов (16-я). На 39-й минуте Клим Коваленко сделал счет 3:0. В третьем периоде саратовцы слегка оживились, но сил у них хватило лишь на два гола. Итог – 3:2 в пользу «Липецка».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 43 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и «Кристалл» (по 35). У «Липецка» 20 очков и девятое промежуточное место. Теперь 20 и 21 декабря подопечные Андрея Лунева примут на своем льду пензенский «Дизелист». Начало обеих встреч в 18:30.