Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за убийства 16-летнего подростка под Липецком

В Липецкой области из-за убийства 16-летнего подростка возбудили уголовное дело - ч.1 ст.105 УК РФ. По данным следствия, днем 18 декабря в частном доме в селе Куликово нашли тело несовершеннолетнего парня с колото-резаной раной живота. Местные жители сообщили об этом в полицию. Там же находился 33-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска по горячим следами задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний хозяин дома. По данным пресс-службы регионального СКР, перед трагедией все они выпивали.

Мужчину допрашивает следователь. Свидетели и очевидцы преступления установлены. Эксперты выясняют причину смерти подростка. Расследование продолжается.