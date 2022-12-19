Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 декабря 2022 6:49

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за убийства 16-летнего подростка под Липецком

Парня нашли в частном доме с колото-резаной раной живота
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области из-за убийства 16-летнего подростка возбудили уголовное дело - ч.1 ст.105 УК РФ. По данным следствия, днем 18 декабря в частном доме в селе Куликово нашли тело несовершеннолетнего парня с колото-резаной раной живота. Местные жители сообщили об этом в полицию. Там же находился 33-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска по горячим следами задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний хозяин дома. По данным пресс-службы регионального СКР, перед трагедией все они выпивали.

Мужчину допрашивает следователь. Свидетели и очевидцы преступления установлены. Эксперты выясняют причину смерти подростка. Расследование продолжается.