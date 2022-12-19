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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:02

Под Липецком пропала 16-летняя девушка в белой шубе и со шрамами на щеке

Она ушла из дома ночью 18 декабря
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке ищут 16-летнюю девушку

В Липецке ищут 16-летнюю девушку

Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Под Липецком ищут 16-летнюю девушку. Вихтевская Антонина Игоревна пропала в воскресенье 18 декабря. Около 00.10 она ушла из дома по улице Александровская в селе Косыревка. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 18 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, волосы русые ниже плеч.

Была одета: белая короткая шуба, черный бди с надписями, черные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: шрамы на шее и правой щеке.

Просьба ко всем, кто видел Антонину Вихтевскую или знает, где она может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта - ppdlip@mail.ru.