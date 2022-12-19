Росавиация продлила режим ограничения полетов над Липецком до 27 декабря

Аэропорт Липецка закрыли еще на неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

Небо над Липецком для гражданских судов закрыли еще на неделю. Режим временного ограничения полетов продлили до 27 декабря 03.45 по московскому времени. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, под эти меры попадают 11 российских аэропортов юга и центральной части страны.

Так, закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниями рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, например, через Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь.

Напомним, что остальные воздушные гавани России работают в штатном режиме. Об изменениях в расписании работы авиакомпаний и аэропортов лучше уточнять на их официальных сайтах.