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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:43

Росавиация продлила режим ограничения полетов над Липецком до 27 декабря

Закрыты 11 аэропортов юга и центральной части России
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Аэропорт Липецка закрыли еще на неделю

Аэропорт Липецка закрыли еще на неделю

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Небо над Липецком для гражданских судов закрыли еще на неделю. Режим временного ограничения полетов продлили до 27 декабря 03.45 по московскому времени. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, под эти меры попадают 11 российских аэропортов юга и центральной части страны.

Так, закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниями рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, например, через Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь.

Напомним, что остальные воздушные гавани России работают в штатном режиме. Об изменениях в расписании работы авиакомпаний и аэропортов лучше уточнять на их официальных сайтах.