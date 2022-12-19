Житель Липецка украл из подъезда дома детский электромобиль за 30 тысяч рублей

В Липецке мужчина похитил детский электромобиль. С заявлением о краже в полицию обратилась 60-летняя пенсионерка. Она сообщила, что игрушечный транспорт пропал из тамбура в доме на площади Победы. Его стоимость - 30 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Им оказался 25-летний липчанин. Электромобиль он продал за 3 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецкой области задержали предполагаемого убийцу 16-летнего подростка. Тело несчастного парня нашли в частном доме в селе Куликово 18 декабря. Подробности здесь.