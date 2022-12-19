Двое детей и пятеро взрослых пострадали в ДТП с иномарками под Липецком

В ДТП под Липецком пострадали 7 человек Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В воскресенье 18 декабря в Липецке в ДТП пострадали 7 человек. Около 14.30 на автодороге "Обход ЛТЗ" 56-летний водитель Киа при повороте налево, предварительно, не уступил дорогу Фольксвагену с 34-летним мужчиной за рулем.

По данным пресс-службы регионального УМВД, травмы получили оба водителя, 4-летний мальчик, 6-летняя девочка и 31-летняя пассажирка из Фольксвагена. Также пострадали 19-летняя девушка и 52-летняя женщина из Киа. Всех их доставили в больницу.

В тот же день в Ельце в 16.40 на улице Коммунаров под колеса Лады попал 19-летний парень. А в 20.38 на Радиотехнический 46-летний водитель ВИС-234700-30 сбил 48-летнего пешехода. Пострадавших госпитализировали.

За минувшие выходные автоинспекторы выявили 5 154 нарушения Правил дорожного движения. 28 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 157 не пристегнулись.