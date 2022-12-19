Замначальника полиции Ельца будут судить за подстрекательство к даче ложных показаний Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить замначальника ОМВД России по Ельцу. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.33, ч.1 ст.307 УК РФ "Подстрекательство к заведомо ложным показаниям свидетеля в ходе досудебного производства".

По данным следствия, в феврале 2022 года полицейский уговорил коллег соврать на допросах. Он пытался выгородить подчиненного, который попал под уголовную статью за сокрытие тяжкого преступления. Правоохранители дали ложные показания, но их слова опровергли во время предварительного следствия.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление пресекли совместно с сотрудниками областного УФСБ. Замначальника полиции вину не признал. Однако, показания свидетелей и результаты очных ставок говорят об обратном. Уголовное дело передали в суд.

- Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД России. - При подтверждении его вины, он понесёт наказание в установленном законом порядке.

В настоящее время уголовное дело подчиненного рассматривает суд.