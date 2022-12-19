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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 11:46

Жительница Липецка отправится на 8 лет в колонию за убийство сожителя

Липчанка дважды ударила любовника ножом в грудь
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор женщине, обвиняемой в убийстве сожителя. Ранее присяжные признали ее виновной в этом тяжком преступлении.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 18 июля 2021 года липчанка поругалась со своим возлюбленным в квартире дома по улице Студеновская. В пылу гнева она схватила нож и дважды ударила им в грудную клетку мужчины. Несчастный скончался в результате колото-резаного ранения в больнице на Соколе.

Суд признал липчанку виновной по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Ей назначили 8 лет исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в Ельце будут судить замначальника полиции за подстрекательство к даче ложных показаний. Он уговорил своих подчиненных соврать на допросах. Подробности здесь.