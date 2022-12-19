Под Липецком пропал 40-летний мужчина в темно-синей куртке

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут мужчину. 40-летний Афанасьев Владимир Васильевич пропал в районе станции Улусарка Задонского района 14 декабря. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", он может находиться в любом районе. Нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза серо-синие.

Был одет: темно-синяя болоньевая куртка, черные джинсы, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Афанасьева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.