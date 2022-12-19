Жителей Липецка приглашают на новогоднюю лыжную гонку 30 декабря

Липчан приглашают на новогоднюю лыжную гонку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке состоится новогодняя лыжная гонка. Мероприятие запланировали на 30 декабря на лыжной базе 19 микрорайона - проезд Кувшинова, 5а. По данным пресс-службы городской администрации, в гонке смогут поучаствовать как дети, так и взрослые.

В 10.30 пройдет торжественное открытие соревнований. В 11.00 стартует забег на 500 м для девочек и мальчиков. В 11.15 - на 1 км для юношей и девушек. В 11.45 - на 2 км. В 12.30 - на 3 км. В 13.00 женщины и мужчины побегут дистанцию в 5 км. В 13.50 любители лыж смогут проехать 1 км. Стиль свободный.

В конце новогодней гонки наградят победителей и призеров. Церемония состоится в 14.00. Липчан просят предварительно зарегистрироваться на мероприятие. Заявку нужно отправить на электронную почту super.dush7@yandex.ru до 16.00 29 декабря.