Подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка под Липецком арестовали на 2 месяца

В Липецкой области арестовали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка. Усманский районный суд избрал меру пресечения 53-летнему мужчине. По данным пресс-службы судебной системы региона, его на 2 месяца заключили под стражу.

Напомним, тело парня с колото-резаной раной живота обнаружили днем 18 декабря в частном доме в селе Куликово. Там же находился 33-летний мужчина с ножевыми ранениями. Предполагаемого преступника задержали в тот же день - им оказался хозяин дома. На него завели уголовные дела по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство" и п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев. Причина смерти подростка устанавливается.