Более одного миллиарда рублей направили от Липецкой области на нужды СВО

На нужды СВО из Липецкой области направили более 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов во время прямой линии. В основном это средства резервного фонда и бизнеса.

Так, на доукомплектование бойцов ушло 300 млн рублей. Еще 265 млн - на выплаты мобилизованным. Гуманитарная помощь Донбассу обошлась в 600 млн рублей. За все это время липецким военнослужащим отправили 250 тонн гуманитарного груза.

В регионе специалисты отработали 7,5 тыс. заявок от семей мобилизованных. Чаще всего обращаются с вопросами бытовой и медицинской помощи, кредитных обязательств.

Напомним, что Липецкая область помогает восстанавливать Володарский район и Мариуполь - 24 многоэтажки, детский сад, школу и лицей. К 1 сентября учебные учреждения должны быть готовы к работе.