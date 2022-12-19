Какие улицы Липецка останутся без света и воды 20 декабря

Во вторник 20 декабря в Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 20 декабря в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители домов №20, 20/1, 22, 22/1, 22а по улице Космонавтов. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Смургиса, 3, 5-11; Водопьянова, 37, 39, 41; Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24; Карла Маркса, 25, 27/1, 27а, 27, 30, 31/2, 31, 31/1, владение 9, 5, 2; Первомайская, 2; площадь Революции, 9, 10.

на этот же период времени краны пересохнут по улицам 9 Мая, 4, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14в, 14, 14б, 14а, 16, 18, владение 20б, 20ст.2, 20ст.1, 20, 20а, 22а, 22, ст.22а, 70, 74; Марины Расковой, 3, 4; Суворова, 25, 27; переулок Трамвайный, 4.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Смургиса, 7; 9 Мая, 70; площадь Революции, 10. Подробности по телефонам: *175, 236-175.