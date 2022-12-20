На улицах Липецка запустят систему распознавания лиц в 2023 году

В Липецке запустят систему распознавания лиц Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2023 году на улицах Липецка появится система распознавания лиц. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов во время прямой линии 19 декабря. По его словам, Липецк станет третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где начнет действовать эта технология. Ее запустят в первом квартале следующего года. Внедрить систему распознавания лиц решили совместно с региональным УМВД России.

Также во время трансляции Артамонов рассказал о социальных объектах, которые построили в области за 4 года. Так, появились 9 ясельных корпусов и 6 детских садов, 5 школ и 2 новых корпуса школ, 4 ФОКа, 8 ДК, 2 отделения общей врачебной практики, 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 поликлиники, 1 операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации.