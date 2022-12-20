52-летний мужчина погиб в горящем доме в селе под Липецком

В пожаре в Задонском районе погиб мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 19 декабря в Задонском районе Липецкой области вспыхнул жилой двухквартирный дом. 3 спасательных расчета и 2 добровольца стянулись к месту происшествия по улице Гагарина в селе Хмелинец. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил внутреннюю отделку квартиры на площади 60 кв.м. Погиб 52-летний мужчина.

В селе Воробьевка Хлевенского района пожар случился в жилом деревянном доме. Сгорела мебель на площади 1 кв.м. 2 спасательным отделениям удалось уберечь дом от пламени.

В Липецке по улице Алмазная полыхал автомобиль Датсун. Несмотря на усилия 2 пожарных расчетов, огонь полностью уничтожил иномарку.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру "112".