6 порций салата "Оливье" для новогоднего стола 2023 обойдутся жителям Липецка в 295 рублей

Специалисты рассчитали индекс салата "Оливье" в Липецке Фото: "КП" Архив

Меньше 2 недель остается до самого волшебного праздника - Нового года. В эту сказочную ночь на столах липчан по традиции будет стоять салат "Оливье". Во сколько он обойдется жителям Липецка, поделились специалисты городского Агентства содействия развитию торговой деятельности.

В среднем 6 двухсотграммовых порций салата с колбасой будут стоить 295 рублей. Если взять в качестве основного ингредиента говядину, то - 366 рублей. В 2021 году стоимость "Оливье" с колбасой составляла от 217,51 до 333,19 рублей в зависимости от цен на продукты в разных магазинах. А в 2020 году - от 167,62 до 209,88 рублей.

Напомним, что утром 20 декабря на железнодорожный вокзал Липецка прибыл поезд Деда Мороза. Состав пробудет в областном центре до 14.00, а потом отправится в Елец. Подробности здесь.