Кошелек: россияне ждут позитивных изменений, но намерены экономить в 2023 году

Большинство россиян намерены в наступающем году копить деньги.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом. Оказалось, 69% хотят сберегать деньги - больше всего желающих так поступить отмечено на Урале (73%), меньше всего - на Северном Кавказе (59%). Что касается кредитов, то 75 % наших сограждан не собираются их брать ни на какие цели.

23% считает, что станут в 2023 году богаче. Главные оптимисты в этом отношении живут в Сибири и на Урале, пессимисты – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе. Однако есть и 17%, которые полагают, что в новом году станут беднее - более всех по этому поводу переживают жители Дальнего Востока.

Рейтинг основных крупных покупок, запланированных на 2023 год, выглядит так: траты на ремонт (23%), приобретение автомобиля (19%), крупной бытовой техники (14%), покупку квартиры или гаража (12%). Потратить крупную сумму на обучение намерены 7%, столько же хотят обзавестись загородным жильем.

Топ новогодних пожеланий себе и другим получился следующим: здоровья (73%), мира и согласия (42%), душевного спокойствия и равновесия (36%), больше денег (35%), хорошей работы (20%), счастья и семейной идиллии (по 19%), любви (18%) и путешествий (11%).