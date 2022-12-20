Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 декабря 2022 13:04

Тело пропавшего мужчины нашли в пруду у села под Липецком

Полиция проводит проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пропавшего мужчину нашли погибшим

Пропавшего мужчину нашли погибшим

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области нашли пропавшего 40-летнего мужчину. К сожалению, он погиб. Жителя поселка при станции Улусарка Задонского района искали с 14 декабря.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД России Липецкой области, его тело обнаружили в пруду недалеко от поселка. По предварительным данным, причина смерти - утопление. Полиция проводит проверку.

Напомним, что до сих пор ищут 57-летнего Перова Игоря Николаевича. Мужчина плотного телосложения и ростом 170 сантиметров пропал в селе Урусово Чаплыгинского района. С 3 декабря он не выходил на связь. У Игоря Перова седые волосы и темные глаза. Был одет в темно-синюю куртку и темную шапку. На ногах - валенки. Подробности здесь.