Тело пропавшего мужчины нашли в пруду у села под Липецком

Пропавшего мужчину нашли погибшим Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области нашли пропавшего 40-летнего мужчину. К сожалению, он погиб. Жителя поселка при станции Улусарка Задонского района искали с 14 декабря.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе УМВД России Липецкой области, его тело обнаружили в пруду недалеко от поселка. По предварительным данным, причина смерти - утопление. Полиция проводит проверку.

Напомним, что до сих пор ищут 57-летнего Перова Игоря Николаевича. Мужчина плотного телосложения и ростом 170 сантиметров пропал в селе Урусово Чаплыгинского района. С 3 декабря он не выходил на связь. У Игоря Перова седые волосы и темные глаза. Был одет в темно-синюю куртку и темную шапку. На ногах - валенки. Подробности здесь.