Двое водителей погибли в ДТП с фурой, Киа и Ниссаном на трассе под Липецком

Тройное ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром 20 декабря трагическая авария произошла в Липецкой области. На 42 км автодороги "Липецк-Данков" в районе села Куймань столкнулись грузовик, Киа и Ниссан.

По предварительным данным, 33-летний водитель фуры пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в легковушку Киа, а затем в Ниссан, который двигался следом.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, погиб 60-летний водитель Киа и 33-летний мужчина за рулем второй иномарки. Оба были жителями Краснинского района. Водитель грузовика серьезных травм не получил.

Напомним, что накануне в Липецке на улице Ильича Тойота сбила 23-летнего парня на пешеходном переходе. Его доставили в больницу. Подробности здесь.