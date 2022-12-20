Под Липецком хозяин сбитого барана заплатит 69 тысяч рублей водителю машины за вмятины

В Липецкой области суд разрешил спор между автомобилистом и хозяином сбитого барана. ДТП случилось 4 июня в Елецком районе. Водитель сбил животное, которое внезапно выскочило на дорогу. После удара баран поднялся и убежал, оставив вмятины на капоте и решенке машины. Владелец авто обратился с иском о возмещении ущерба в суд.

Как сообщили в пресс-службе региональной судебной системы, владелец барана содержит в частном доме стадо. Он отрицал вину, утверждая, что автомобиль ехал слишком быстро и сбил животное на обочине. Но суд установил, что вины водителя нет, а животновод нарушил правила выпаса.

С владельца барана суд решил взыскать 69 тыс. рублей, чтобы возместить причиненный легковушке ущерб. Решение еще не вступило в законную силу.