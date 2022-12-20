Жители Липецкой области стали в 1,5 раза чаще болеть гриппом

Липчане стали чаще болеть гриппом Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в Липецкой области замедлился рост заболеваемости ОРВИ. Чаще стали болеть жители старше 15 лет - показатель поднялся на 14,6%. При этом на 6,3% снизилось количество заболевших детей до 14 лет. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, случаев гриппа в регионе увеличилось в 1,5 раза - с 68 до 105 на прошлой неделе.

В Липецке 9 424 человека заразились ОРВИ. Из них 69 случаев гриппа. Это на 6% ниже уровня прошлой недели. У пациентов выявляют грипп, в большинстве случаев А/H1N1/09, а также РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, микст-инфекции.

Напомним, что все школы города закрыли на карантин. Ребят перевели на дистанционное обучение. Ограничили проведение массовых мероприятий с участием детей.