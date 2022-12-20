На 11 улицах Липецка отключат холодную воду в среду 21 декабря

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 21 декабря в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в домах №144-176 по улице Зои Космодемьянской, а также в детских лагерях "Елочка", "Салют", "Чайка" и "Лазори". Дополнительная информация в "Россети" по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Плеханова, 70а, 78, 80, 82, 84; Циолковского, 7/1, 7/1а, 7/2; Гагарина, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3; Киевская, 1; Депутатская, 83.

Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Верещагина, Депутатская, Володарского, Воровского, Чкалова, переулок Вишневый.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Интернациональная, 57; Гагарина, 161/2; Депутатская, 83. Подробности по телефонам: *175, 236-175.