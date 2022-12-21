Полицейские поймали курьера, забравшего деньги у обманутых пенсионеров Липецка, Воронежа и Тамбова

Липецкие оперативники с коллегами из Воронежской области задержали курьера, которых похищал деньги пенсионеров. В ноябре мошенники обманули 99-летнюю липчанку, убедив, что ее дочь попала в ДТП. Напуганная старушка без колебаний отдала 200 тыс. рублей незнакомцу. По аналогичной схеме обманули 82-летнюю житкльницу Липецка. У нее мужчина забрал 100 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемым оказался 21-летний парень из Ростовской области. Он признался в серии мошенничеств в Липецке, Воронеже и Тамбове. Молодой человек специально приезжал в эти регионы по указанию кураторов и забирал деньги пенсионеров. 10% от суммы он оставлял себе, а остальное перечислял "работодателям".

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Фигуранта на 2 месяца отправили под стражу в СИЗО Воронежа.