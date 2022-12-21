После ДТП с двумя погибшими водителями под Липецком завели уголовное дело Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области воздубили уголовное дело после тройного ДТП с фурой и иномарками, где погибли двое водителей. Кстати, предварительная версия аварии не подтвердилась.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД России, автоинспекторы изучили записи видеорегистраторов и оказалось, что 20 декабря в 9.40 у села Куймань на 42-ом км трассы "Липецк-Данков" 33-летний водитель Киа выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом. От удара большегруз врезался в Ниссан с 60-летним мужчиной за рулем. Водители легковушек от травм скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".