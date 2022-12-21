Жителю Липецка обожгло лицо и ноги в пожаре в доме на Циолковского в Липецке

Во вторник 20 декабря в Липецке в 12-этажном доме загорелась двухкомнатная квартира. К месту происшествия по улице Циолковского стянулись 5 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали 7 человек.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку помещений и вещи на площади 15 кв.м. Пострадал 49-летний мужчина. Он отравился дымом, получил ожоги 2 и 3 степени лица и нижних конечностей. Липчанин в больнице.

В селе Крещенка Хлевенского района вспыхнул сарай. Из него успели вывести 8 поросят и 6 коров. Сгорела крыша постройки на площади 4 кв.м. А по улице Исполкомовская в областном центре полыхал сварочный цех. Пламя повредило внутреннюю отделку строения на площади 10 кв.м.