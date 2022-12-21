В Липецке посыпают дороги реагентами перед туманами и снегопадами

В ближайшие дни в Липецке ожидаются дождь, мокрый снег, туман и гололед. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. К последствиям непогоды в областном центре начали готовиться заранее.

По данным пресс-службы городской администрации, в среду 21 декабря специалисты начали посыпать улицы реагентами. 120 дворников и 5 машин обрабатывают противогололедными материалами тротуары. Когда пойдет снег, они сразу же начнут действовать.

Одновременно с дорог вывозят остатки снега. Этим занимаются 16 единиц спецтехники. Свои предложения и замечания по уборке улиц жители могут направлять в группу управления благоустройства города Липецка - ссылка здесь.