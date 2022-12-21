Предпринимательская Точка кипения ЛГТУ перевела онлайн-коммуникации на российскую цифровую платформу

.

МТС оснастила участников Предпринимательской Точки кипения Липецкого государственного технического университета отечественной платформой Webinar Meetings. Решение предназначено для онлайн-встреч и совместной работы, при этом оно соответствует требованиям российского законодательства по хранению и обработке персональных данных пользователей.

В открытом пространстве Предпринимательской Точки кипения в ЛГТУ проходят тематические встречи студентов, ученых, представителей бизнеса и органов власти с целью развития технологических стартапов. С помощью отечественной плаформы участники смогут дистанционно проводить мозговые штурмы, стратегические сессии и групповые тренинги, используя онлайн-доски. Например, во время конференц-звонка можно составлять визуализировать данные, работать в группах и собирать обратную связь в едином чате. Одновременно к сессии могут подключиться до 30 спикеров.

«За этот год в мероприятиях Точки кипения ЛГТУ приняли участие более 10 тысяч человек, при этом порядка 20% событий прошло в онлайн формате. С открытием предпринимательского направления круг наших задач расширился. Поэтому нам требуется полнофункциональное решение для синхронного взаимодействия всех наших участников. Для нас важно, что Webinar способен заменить решения зарубежных провайдеров, обеспечив при этом сохранность информации», – пояснил проректор по научной работе и инновациям ЛГТУ, куратор Точки кипения ЛГТУ Сергей Кузенков.

«Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории РФ. Сам сервис не уступает западным аналогам.. И я уверена, что мозговые штурмы, стратегические сессии и ежедневные коммуникации участников Точки кипения станут еще интереснее и продуктивнее, что в конечном счете отразится на развитии технологического предпринимательства», – рассказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Фото предоставлено пресс-службой МТС.