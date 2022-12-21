Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 лучших интернет-банков для бизнеса

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Рейтинги представлены компанией Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank – 2022.

В рейтингах банки ранжировались согласно итоговой оценке, которая формировалась из суммы весов функциональных блоков и показывала, насколько полно и удобно предприниматели могут решать свои задачи в интернет-банке. В каждом из интернет-приложений эксперты проанализировали функционал ключевых блоков – «Интернет-банк как платформа», «РКО», «Бухгалтерия и документооборот», «Эквайринг», «ВЭД», «Вклады», «Кредиты» и других, а также провели юзабилити-тестирование по наиболее частотным задачам, результаты которого включили в блок оценки.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.