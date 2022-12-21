Хоккейный клуб «Липецк» обыграл лидера НМХЛ, уступая со счетом 1:5

Зрители "Звездного" увидели 13 голевых атак за 61 минуту. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный одноименный клуб принимал одного из лидеров восточной конференции – пензенский «Дизелист». Такого шоу наши земляки еще не устраивали в этом розыгрыше. На первый перерыв они ушли при счете 0:3, на второй - 1:4. На 45-й минуте «горели» 1:5, но в итоге умудрились за заключительные 15 минут забросить шесть (!) шайб. Фантастика да и только! Ошеломленные такой прытью хозяев пензенцы капитулировали в самом дебюте овертайма, когда Матвей Коковин поразил цель. Итог – 7:6 в пользу «Липецка». Помимо Коковина (он оформил дубль), дважды «Дизелист» огорчил Клим Коваленко, по разу отличились Арсений Лащенов, Федор Попов и Николай Воропаев.

Отметим, что липчане выиграли в двух встречах кряду впервые с 19 октября. Напомним, что 17 декабря наши хоккеисты одолели еще одного лидера восточной конференции – саратовский «Кристалл» (3:2). А 10 и 19 октября они поочередно выиграли у курского «Сокола» (3:1) и нововоронежского «Протона» (3:2).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 45 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и «Кристалл» (по 35). У «Липецка» 22 очка и девятое промежуточное место. Теперь сегодня, 21 декабря, подопечные Андрея Лунева поведут повторный матч с «Дизелистом». Начало игры в 18:30.