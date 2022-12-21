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НовостиОбщество21 декабря 2022 14:41

Вспыльчивый мужчина заплатит 28,5 тысяч рублей за разбитый экран банкомата под Липецком

Данковчанин не смог снять деньги и ударил аппарат
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области мужчину осудили за разбитый банкомат. Весной этого года житель Данкова пытался снять наличные через аппарат, но эта операция была отключена. Он злости мужчина ударил кулаком по экрану, а после удалился. Организации пришлось за свой счет менять монитор и сенсорное стекло. Ремонт обошелся в 28,5 тыс. рублей.

Банк обратился в суд и попросил взыскать с ответчика материальный ущерб. Как сообщили в пресс-службе региональной судебной системы, данковчанин сознался в своем поступке. К тому же, инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Суд удовлетворил требования банка. Мужчине придется выплатить 28,5 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.