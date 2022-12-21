Засохшие деревья спиливают на улице Зегеля в Липецке

В Липецке спиливают засохшие деревья Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В среду 21 декабря в Липецке у дома №23а по улице Зегеля начали сносить засохшие деревья. Специалисты спилят 6 ясеней и 1 липу. В следующем году на их месте появятся молодые саженцы. Предварительно, это будут крупномеры высотой 2,5 - 3 метра. Что это будут за растения, пока не определили.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, все эти деревья утратили жизнеспособность. Это подтвердила лесопатологичечкая экспертиза. Ясени повредили вредители - узкотелая изумрудная златка. А липа погибла из-за тиростромоза - инфекционного заболевания, которое вызывает грибок.

Сначала сотрудники "Зеленхоза" спилят только стволы деревьев, так как вокруг них расстелен рулонный газон. Позже избавятся от пней.