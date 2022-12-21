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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 15:22

Водитель Рено погиб в ДТП с двухэтажным рейсовым автобусом, автокраном и иномаркой под Липецком

В аварии пострадали трое пассажиров и водители манипулятора и автобуса
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В среду 21 декабря в жесткой аварии с автобусом и автокраном погиб мужчина. По предварительным данным, около 16.45 недалеко от деревни Кулешовка 46-летний водитель Рено Дастер выехал на встречную полосу и столкнулся с двухэтажным рейсовым автобусом. Последний следовал из областного центра в Москву. От удара иномарку отбросило на Рено Логан. Автобус врезался в автокран КамАЗ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчина из Рено Дастер погиб. В автобусе находилось 9 пассажиров. Трем из них понадобилась медицинская помощь. Также врачи помогли водителям автобуса и манипулятора. В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.