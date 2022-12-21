Жители 3 улиц Липецка останутся без холодной воды 22 декабря

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 22 декабря в Липецке отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. После их окончания вода может быть мутной некоторое время.

С 8 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в доме №333/15 по улице Баумана. С 8 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Хорошавина, 3 и Шуминского, 17.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к местам отключений. Советуем липчанам заранее сделать запасы питьевой воды. Горожанам приносят извинения за временные неудобства и просят с пониманием отнестись к ним. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской компании по телефонам: *175, 236-175.