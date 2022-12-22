42-летняя женщина пострадала в ДТП с перевернутым Рено под Липецком

Под Липецком Рено вылетел в кювет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 21 декабря в Липецкой области вы кювет вылетел Рено. ДТП случилось в Долгоруковском районе на автодороге Долгоруково-Стегаловка. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 42-летняя женщина-водитель не справилась с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. Женщина в больнице.

В Липецке на улице Московская 73-летний водитель Хендая сбил на пешеходном переходе без светофора 32-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

В Грязях на автодороге Липецк-Грязи 19-летняя девушка за рулем Шевроле наехала на 23-летнюю местную жительницу. Ее с травмами положили в больницу.

В тот же день в Данкове на улице Карла Маркса Киа выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21093. Пострадали оба водителя 33 и 48 лет. Их доставили в медицинское учреждение.