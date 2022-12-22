120 дворников и 12 спецмашин посыпают реагентами тротуары Липецка

В четверг 22 декабря в Липецке ожидается оттепель. К обеду синоптики обещают до +2 градусов. Ночью небольшие морозы, а днем снова выше ноля.

Городским службам поручили с особой тщательностью посыпать пешеходные зоны: тротуары, переходы, остановки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, улицы города обрабатывают противогололедными материалами 120 специалистов и 12 машин. Еще 20 единиц спецтехники работают на дорогах - посыпают пескосоляной смесью и технической солью, вывозят смет и остатки снега.

Во дворах города порядок наводят 980 дворников и 80 машин. Липчан призывают быть внимательными и осторожными. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".