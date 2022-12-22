67-летняя пенсионерка пострадала в пожаре в доме под Липецком

В пожаре в Лебедянском районе пострадала пенсионерка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью 22 декабря в Липецкой области вспыхнул жилой дом. Пожар случился в селе Сезеново Лебедянского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 3 спасательных расчета и 3 добровольца. Сгорели личные вещи и мебель в комнате на площади 16 кв.м. Пострадала 67-летняя пенсионерка.

Ранним утром еще один дом полыхал в селе Октябрьское Усманского района. Несмотря на усилия 2 пожарных отделений и добровольцев, пламя уничтожило 35 кв.м. крыши, а также внутреннюю отделку здания по всей площади.

В среду 21 декабря в Ельце горел двухэтажный многоквартирный дом, а в Липецке – одноэтажный частный. К счастью, обошлось без пострадавших. Также несколько раз вспыхивали мусорные контейнеры – у торгового центра по улице Терешковой и у дома №2 по той же улице.