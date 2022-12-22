Жители Липецка отдали мошенникам 1,2 миллиона рублей за день, чтобы спасти родственников

В среду 21 декабря мошенники обманули жиетелей Липецка на 1,2 миллион рублей. 82-летней пенсионерке позвонила некая "следователь" Ирина и сообщила, что ее внучка устроила аварию. Чтобы спасти родственницу от уголовной ответственности, пожилая женщина отдала незнакомцу у подъезда дома по улице Горняцкой 200 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация произошла с 66-летней липчанкой. Та за свободу внучки тоже заплатила 200 тыс. рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД России, деньги забрал курьер у дома на площади Аксакова. Аферистам удалось обмануть и 35-летнего мужчину. Они потребовали от него 800 тыс. рублей. Эти деньги злодеям передала 69-летняя мать липчанина.