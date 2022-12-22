На 8,7% поднимутся зарплаты бюджетников Липецка с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года в Липецке поднимут зарплаты бюдженикам. Их оклады увеличатся на 8,7%. Речь идет о работниках образования, здравоохранения, культуры, а также о тренерах, так как с нового года спортивные секции получают статус образовательных учреждений.

Соответствующий проект изменений в "Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Липецка" представили в четверг 22 декабря на комиссии в городском совете депутатов. Деньги на повышение окладов пойдут из городской казны и за счет субвенции из областного бюджета. Как сообщили в пресс-службе горсовета, зарплаты вырастут у 3 500 работников городских художественных, музыкальных и спортивных школ.

Напомним, что с 2023 года в Липецке до 16 242 рублей увеличат МРОТ. Подробности здесь.