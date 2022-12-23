Липецкий аэропорт будет закрыт из-за режима ограничения полетов до 2 января 2023 года

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продлили режим временного ограничения полетов. По данным пресс-службы Росавиации, небо для гражданских судов будет закрыто до 2 января 2023 года 03.45 по московскому времени. Липецкий аэропорт останется без пассажиров еще на неделю.

Всего под ограничительные меры попадают 11 воздушных гаваней страны. Речь идет также об аэропортах Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, что остальные комплексы работают штатно. Российские авиакомпании перевозят россиян по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод. Об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний лучше уточнять на их официальных сайтах.