Рецидивист продал колеса с угнанного ВАЗа в Липецке

Липчанин угнал ВАЗ и снял с него колеса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские раскрыли угон автомобиля. 11 декабря от дома по улице Шкатова пропал ВАЗ-2114. 20-летняя владелица автомобиля написала заявление в органы.

Как сообщили в пятницу 23 декабря в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 40-летний мужчина. Он снял с машины колеса и продал, а ВАЗ бросил.

Автомобиль вернули липчанке. А на рецидивиста завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Также полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, что днем ранее горожане отдали мошенникам 1,2 миллиона рублей, чтобы спасти от наказания родственников. Липчанам звонили аферисты и утверждали, что их близкие устроили ДТП. К сожалению, жители верили.