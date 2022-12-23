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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 9:04

Один пассажир погиб и двое пострадали в лобовом ДТП с ГАЗелью и Фольксвагеном под Липецком

Женщина-водитель иномарки выехала на встречную полосу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком столкнулись Фольксваген и ГАЗель

Под Липецком столкнулись Фольксваген и ГАЗель

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 22 декабря в Задонском районе Липецкой области лоб в лоб столкнулись Фольксваген и ГАЗель. Авария произошла в 6 утра на автодороге М-4 "Дон". По предварительным данным, 42-летняя женщина-водитель иномарки выехала на встречную полосу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 59-летний пассажир Фольксвагена скончался на месте. Пострадали женщина за рулем иномарки и 39-летний мужчина из той же машины.

Аналогичное ДТП, но без смертельных случаев случилось в Задонском районе в 7 утра. 47-летний водитель ВАЗа выехал на встречку и врезался в Вольво с прицепом. Мужчине понадобилась помощь медиков.

В Липецком районе водитель Лады Приоры не справился с управлением и столкнулся с Ладой-2114. 37-летний мужчина из второго автомобиля в больнице.