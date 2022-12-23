Поезд протаранил застрявший на переезде грузовик под Липецком

Под Липецком поезд протаранил грузовик Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В пятницу 23 декабря в Липецкой области поезд протаранил грузовик. ДТП случилось в 12.15 на железнодорожном переезде дороги "Елец-Маяк" в поселке Ключ Жизни.

По предварительным данным, автомобиль "Фотон" застрял на рельсах из-за неисправности. В этот момент двигался состав, который и столкнулся с грузовиком. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, никто из людей не пострадал.

По факту ДТП начали административное расследования. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что накануне в Задонском районе произошла смертельная авария. На трассе М-4 "Дон" лоб в лоб столкнулись Фольксваген и ГАЗель. Погиб пассажир иномарки. Еще двое пострадали. Предварительная причина случившегося - выезд на встречную полосу. Подробности здесь.