60-летний мужчина из Ельца отправится на 7 лет в колонию за смертельное избиение сожительницы

В Липецкой области вынесли приговор 60-летнему мужчине за смертельное избиение сожительницы. Его признали виновным по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти потерпевшего".

Следствие и суд установили, что 5 сентября пьяный житель Ельца поругался с любовницей и избил ее. Он нанес ей около 42 ударов руками и ногами по всему телу, в том числе и голове. Через сутки 60-летняя несчастная скончалась. По данным судмедэкспертов, причина смерти - черепно-мозговая травма.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, ельчанин признал вину и подтвердил свои показания на месте происшествия. Суд приговорил злодея к 7 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима