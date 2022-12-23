23 улицы Липецка останутся без холодной воды в субботу 24 декабря

В субботу липчанам отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 24 декабря в Липецке отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересонут по улицам Котовского, 14, 19, 23; Неделина, 15в; Школьная, 24; Комсомольская, 22; переулок Кочубея, 1; Папина, 1а, 1б.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора: улицы Союзная, Мирная, Урожайная, Биологическая, Верхняя, Крымская, Киевская, Пригородная, Кирова, 2-ая Крымская, Комсомольская, Шмидта, Школьная, Котовского, Кооперативная, Дубинина, переулок Джамбула.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Папина, 2б; Неделина, 15в. Дополнительную информацию липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.