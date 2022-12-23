В Липецке поймали мужчину, который порезал прохожего на площади Мира

В Липецке вечером 23 декабря порезали человека. У дома №4 на площади Мира прохожие обнаружили мужчину, рука которого была в крови. Липчане позвонили в полицию. Несчастный в больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место происшествия прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны. Они задержали 45-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются очевидцы и обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Ельце 60-летнего местного жителя признали виновным в смертельном избиении любовницы. 5 сентября между сожителями произошла ссора, которая закончилась весьма трагично. Суд приговорил злодея к 7 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Подробности здесь.