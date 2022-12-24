Липецкий ЛКС одержал рекордную победу в высшей лиге-2022/23

Сегодня, 24 декабря, наши парни примут в «Атланте» сургутский «Факел» (третье место, 28 очков). Начало игры в 13:00. Фото со страницы МФК "Ростов" в VK.

После разгрома городецкого клуба «Футбол-Хоккей НН» (7:3) липецкий ЛКС отправился в Ростов, где отгрузил десять мячей в ворота местного одноименно клуба в рамках высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. По дублю оформили Исмаил Гибадуллин и Илья Андреев, по разу отличились Елисей Елисеев, Денис Гуляйкин, Александр Дунец, Глеб Подковыров, Сергей Волошин и Олег Кручинин. Итог – 10:1 в пользу ЛКС. Это самая крупная победа липчан в текущем розыгрыше. Прежний рекорд (9:1 с клубом из Городца) был установлен 17 сентября.

- Конечно, мы прекрасно знали, что у «Ростова» очень большие изменения, много молодых ребят, - отметил наставник ЛКС Темур Алекберов. - Понимали, что важно самим подойти правильно, настроиться, постараться сыграть грамотно. Когда счёт стал расти, появилась возможность дать всем сыграть, уверенности набрать, уже решать свои задачи. С одной стороны, я рад разгромной победе, с другой - огорчаюсь, что команды становятся слабее, кто-то уходит. Хочу пожелать Ростову, городу, который для меня остаётся родным, здесь значительную часть жизни провёл, терпения, чтобы всё сложилось, команда вернулась. Прекрасная была команда. Надеюсь, придут времена, что любовь болельщиков к футзалу здесь возродится, и будет классная команда. На сегодняшний день, понятно, что нечего особо комментировать, нужно готовиться к следующей игре.

После 13-ти туров ЛКС занимает второе место с 28 очками. Лидирует «КПРФ-2» (33). Правда, у липчан игра в запасе. Теперь сегодня, 24 декабря, наши парни примут в «Атланте» сургутский «Факел» (третье место, 28 очков). Начало игры в 13:00.