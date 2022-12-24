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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 12:53

Житель Липецка заказал в интернете дорогой компьютер и матрас и не заплатил за них

Мужчина выставил курьера за дверь
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В отделе полиции №4 Липецка расследуют два уголовных дела о мошенничестве при заказе товаров через интернет. По предварительным данным, 43-летний мужчина выбрал в приложении маркетплейса персональный компьютер за 240 тыс. рублей, а позже матрас за 70 тыс. рублей. Когда пришел курьер с товарами, липчанин забрал заказ, но не оплатил его, выставив сотрудника за дверь.

Представители потерпевших организаций обратились в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. Правоохранители нагрянули к подозреваемому, забрали у него компьютер и матрас и вернули их компаниям. Расследование продолжается.