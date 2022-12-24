Липецкие волейболистки добились волевого успеха в Екатеринбурге

Светлана Суховерхова - самый результативный игрок матча с «Уралочкой-НТМК» в составе ВК «Липецк». Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Сегодня, 24 декабря, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 12-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался в Екатеринбурге с местной «Уралочкой-НТМК». Наши девушки в упорной борьбе выиграли первый сет – 28:26. Во втором сильнее оказались хозяйки – 25:19. Третья и четвертая партии завершились с одинаковым счетом 25:22. Сначала в пользу уральских девушек, а затем верх взял ВК «Липецк». И в решающем пятом сете успеха добились гости – 15:9 и итоговые 3:2.

После 12-ти туров с 33 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (30) и «Ленинградка» (27). «Липецк» с шестью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Правда, занимающему 13-е место подмосковному «Заречье-Одинцово» уступает лишь по разнице партий – «минус 24» против «минус 19». Теперь 28 декабря в 13-м туре наши девушки сыграют дома со столичным «Динамо». Начало игры в 18:00.