Хоккейный клуб «Липецк» во второй раз одолел пензенский «Дизелист»

У «Липецка» 24 очка и девятое промежуточное место. Фото со страницы ХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный одноименный клуб принимал одного из лидеров восточной конференции – пензенский «Дизелист». В первой встрече гости умудрились проиграть, ведя в счете 5:1. Поэтому казалось, что пензенцы будут рвать и метать в ответном поединке, и липчанам не поздоровиться. Но хозяева приятно удивили. Точные броски Матвея Иванова (17-я,1:0), Данила Зубакова (23-я, 2:0) и Ярослава Хараба (34-я, 3:1) принесли липчанам победу со счетом 3:2. Это уже третий кряду успех наших хоккеистов в этом розыгрыше.

Отметим, что липчане выиграли в трех встречах кряду впервые с 19 октября. Напомним, что 17 декабря наши хоккеисты одолели саратовский «Кристалл» (3:2), а 20-го – «Дизелист» (7:6). А 9, 10 и 19 октября они поочередно взяли верх над курским «Соколом» (3:1, 3:1) и нововоронежским «Протоном» (3:2).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 45 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» (37) и «ЭкоНива-Бобров» (36). У «Липецка» 24 очка и девятое промежуточное место. Теперь 14 и 15 января наши земляки сыграют в Глазове с местным «Прогрессом» (шестое место, 26 очков). Начало встречи в 16:00.