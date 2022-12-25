Пьяная липчанка сообщила спасателям о взрывном устройстве в многоэтажке

Одной из поздних декабрьских ночей на телефон службы «112» поступил тревожный анонимный звонок. Женщина сообщила, что в подъезде многоквартирного дома в Советском районе произошел пожар и что там заложено взрывное устройство. На место приехали оперативные службы, но никаких опасных предметов не нашли.

Позже выяснилось, что звонила 31-летняя жительница этой же многоэтажки. В тот момент липчанка была пьяна. Девушку задержали и доставили в полицию. На допросе она рассказала, что после большого количества алкоголя она вышла на общий балкон, и ей показалось, что в соседнем подъезде что-то горит и скоро произойдет взрыв. Поэтому горожанка позвонила в службу спасения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Девушка находится под подпиской о невыезде. Отметим, что о ложном минировании липчанка сообщает не впервые. В марте 2020 года ее осудили на три года условно за аналогичное правонарушение.